«Ак Барс» на выезде обыграл рижское «Динамо»
22:56
«Ак Барс» выиграл у рижского «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Эмиль Галимов и Дмитрий Воронков. У хозяев забил Андрис Джериньш.
«Ак Барс» набрал 85 очков. Команда лидирует в Восточной конференции. У «Динамо» 34 очка и последнее, 12-е место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Э. Галимов — 12 (бол., Яруллин, Воронков), 4:53 — 0:1. Джериньш — 3 (бол., Балинскис, Гегерис), 17:11 — 1:1. Воронков — 4 (Педан, Фрэттин), 58:54 — 1:2.
Вратари: Макаров (59:37) — Билялов.
Штраф: 29 — 8.
Броски: 25 (9+5+11) — 31 (7+14+10).
Судьи: Акузовский, Фатеев.
13 февраля. Рига. «Арена Рига».
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