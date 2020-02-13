«Ак Барс» на выезде обыграл рижское «Динамо»

«Ак Барс» выиграл у рижского «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Эмиль Галимов и Дмитрий Воронков. У хозяев забил Андрис Джериньш.

«Ак Барс» набрал 85 очков. Команда лидирует в Восточной конференции. У «Динамо» 34 очка и последнее, 12-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Э. Галимов — 12 (бол., Яруллин, Воронков), 4:53 — 0:1. Джериньш — 3 (бол., Балинскис, Гегерис), 17:11 — 1:1. Воронков — 4 (Педан, Фрэттин), 58:54 — 1:2.

Вратари: Макаров (59:37) — Билялов.

Штраф: 29 — 8.

Броски: 25 (9+5+11) — 31 (7+14+10).

Судьи: Акузовский, Фатеев.

13 февраля. Рига. «Арена Рига».