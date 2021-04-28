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«Ак Барс» может подписать форварда «Нефтехимика»

13:25
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Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин может перейти в «Ак Барс», сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, казанский клуб планирует предложить форварду контракт, а его нынешний клуб получит денежную компенсацию. По окончании сезона-2020/21 Порядин становится ограниченно свободным агентом, у нижнекамцев будет право повторить предложение «Ак Барса».

В сезоне-2020/21 Порядин провел 49 матчей за «Нефтехимик», на его счету 29 (14+15) очков.

Дополнительная информация:

https://m.sport.business-gazeta.ru/news/264464

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