«Ак Барс» может подписать форварда «Нефтехимика»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин может перейти в «Ак Барс», сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, казанский клуб планирует предложить форварду контракт, а его нынешний клуб получит денежную компенсацию. По окончании сезона-2020/21 Порядин становится ограниченно свободным агентом, у нижнекамцев будет право повторить предложение «Ак Барса».

В сезоне-2020/21 Порядин провел 49 матчей за «Нефтехимик», на его счету 29 (14+15) очков.