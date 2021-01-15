«Ак Барс» может первым обеспечить себе участие в плей-офф Кубка Гагарина
15:30
«Ак Барс» станет первым участником розыгрыша Кубка Гагарина-2021, если не проиграет в основное время «Авангарду», сообщает пресс-служба КХЛ.
Встреча команд состоится 15 января. Начало — 19.00 (мск).
Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции (и всей КХЛ), набрав 70 очков в 45 матчах.
Плей-офф КХЛ стартует 2 марта 2021 года.
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