«Ак Барс» может первым обеспечить себе участие в плей-офф Кубка Гагарина

«Ак Барс» станет первым участником розыгрыша Кубка Гагарина-2021, если не проиграет в основное время «Авангарду», сообщает пресс-служба КХЛ.

Встреча команд состоится 15 января. Начало — 19.00 (мск).

Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции (и всей КХЛ), набрав 70 очков в 45 матчах.

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта 2021 года.