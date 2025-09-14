«Ак Барс» — «Металлург»: видеообзор матча

«Металлург» на выезде переиграл «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:3.

«Металлург» (6 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (3) идет восьмым на «Востоке».