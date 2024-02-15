Трансляция игры «Ак Барс» — «Металлург» в Кинопоиске начнется в 18.45

Казанский «Ак Барс» на своем льду Дворца спорта примет магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 15 февраля. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Ак Барс» — «Металлург» будет доступна всем пользователям с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 18.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

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«Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова набрал 76 очков после 62 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Магнитка тренера Андрея Разина идет на первой строчке на Востоке с 87 баллами после 62 встреч.

В последней очной встрече «Ак Барс» дома проиграл «Металлургу» со счетом 1:4 28 декабря 2023 года.

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