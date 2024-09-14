«Ак Барс» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Ак Барс» сыграет с «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на «Татнефть Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ Prime» и сайт КХЛ, трансляция начнется за 15 минут до игры. Также встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Жители Казани смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан».
Ключевые события матча «Ак Барс» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
На старте регулярного чемпионата КХЛ казанцы одержали одну победу и потерпели два поражения. У магнитогорцев одна победа и три проигрыша. В сезоне-2023/24 «Салават Юлаев» вылетел в 1/8 финала Кубка Гагарина, а «Металлург» выиграл турнир.
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|0
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|4
|4
|0
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|1
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|4
|3
|1
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|4
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|5
|5
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|14.09
|14:30
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Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|14.09
|17:00
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Сочи – Трактор
|- : -
|14.09
|17:00
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Спартак – Торпедо
|- : -
|14.09
|17:00
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Северсталь – ЦСКА
|- : -
|14.09
|17:00
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Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|14.09
|17:00
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Нефтехимик – Локомотив
|- : -