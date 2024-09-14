«Ак Барс» сыграет с «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на «Татнефть Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ Prime» и сайт КХЛ, трансляция начнется за 15 минут до игры. Также встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Жители Казани смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

Ключевые события матча «Ак Барс» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

На старте регулярного чемпионата КХЛ казанцы одержали одну победу и потерпели два поражения. У магнитогорцев одна победа и три проигрыша. В сезоне-2023/24 «Салават Юлаев» вылетел в 1/8 финала Кубка Гагарина, а «Металлург» выиграл турнир.