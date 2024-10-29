«Ак Барс» — «Металлург»: смотреть матч КХЛ онлайн
Матч FONBET чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» пройдет во вторник, 29 октября, на «Татнефть-Арене» в Казань. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.
Трансляция игры в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Кроме того, смотреть встречу в Казани можно будет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги, казанском телеканале «ТНВ Татарстан» и магнитогорском «ТВ-ИН» (жителям этих регионов).
Ключевые события игры «Ак Барс» — «Металлург» отслеживайте в матч-центре сайте «СЭ».
«Ак Барс» в этом регулярном чемпионате сыграл 17 матчей и набрал 22 очка, у «Металлурга» — 21 очко в 21 игре.
Казанцы в предыдущем матче регулярки позавчера выиграли у «Адмирала» (4:2), а магнитогорцы в Омске уступили «Авангарду» (2:3 ОТ).
Матч «Ак Барс» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|21
|15
|6
|31
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Северсталь
|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|17
|11
|6
|22
|4
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|5
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|19
|8
|11
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|29.10
|17:00
|
Барыс – Куньлунь РС
|- : -
|29.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|29.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|29.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|29.10
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|29.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|29.10
|19:30
|
Динамо М – Амур
|- : -
|29.10
|19:30
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -