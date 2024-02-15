Гол Радулова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»

«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла в казанском Дворце спорта.

За казанский клуб голы забили Семен Кошелев и Александр Радулов. У магнитогорской команды отличился Никита Михайлис.

«Ак Барс» набрал 78 очков в 63 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». «Металлург» находится на первой строчку с 87 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кошелев — 11 (Войнов, Семенов), 16:48 — 1:0. Михайлис — 19 (Гребенкин), 22:04 — 1:1. Радулов — 16 (бол., Галимов), 55:47 — 2:1.

Вратари: Билялов — Набоков (57:44).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 39 (6+18+15) — 41 (13+20+8).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

15 февраля. Казань. Дворец спорта.