Гол Радулова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»
«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла в казанском Дворце спорта.
За казанский клуб голы забили Семен Кошелев и Александр Радулов. У магнитогорской команды отличился Никита Михайлис.
«Ак Барс» набрал 78 очков в 63 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». «Металлург» находится на первой строчку с 87 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кошелев — 11 (Войнов, Семенов), 16:48 — 1:0. Михайлис — 19 (Гребенкин), 22:04 — 1:1. Радулов — 16 (бол., Галимов), 55:47 — 2:1.
Вратари: Билялов — Набоков (57:44).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 39 (6+18+15) — 41 (13+20+8).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
15 февраля. Казань. Дворец спорта.
Источник: Таблица КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|40
|23
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
|63
|40
|23
|85
|4
|Ак Барс
|63
|38
|25
|78
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|63
|33
|30
|72
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|63
|27
|36
|66
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|63
|20
|43
|51
|12
|Барыс
|63
|20
|43
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|10
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
Результаты / календарь
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12.02
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15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
|15.02
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 Б
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|4 : 2
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|5 : 4 ОТ
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|2 : 1
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|2 : 0
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|3 : 1
|15.02
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|2 : 1
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