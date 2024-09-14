Шайба Яруллина принесла «Ак Барсу» победу над «Металлургом»

«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Счет в первом периоде открыл Альберт Яруллин. В концовке преимущество хозяев удвоил Артем Галимов.

Голкипер казанцев Амир Мифтахов отыграл на ноль, отразив 22 броска по своим воротам.

«Ак Барс» (4 очка) поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (2) потерпел третье поражение подряд и идет предпоследним на «Востоке».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Яруллин — 1 (Барабанов, Яшкин), 15:00 — 1:0. Галимов — 3 (п.в.), 59:56 — 2:0.

Вратари: Мифтахов — Набоков (58:54 — 59:56).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (9+17+6) — 22 (5+7+10).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

14 сентября. Казань. Татнефть-Арена. 8890 зрителей.