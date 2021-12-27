Хет-трик Сафонова помог «Ак Барсу» впервые в сезоне обыграть «Металлург»

«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе команды из Магнитогорска заброшенными шайбами отметились Филипп Майе, Алексей Маклюков, Карри Джош.

За казанский клуб голы забили Илья Сафонов, оформивший хет-трик, Пер Линдхольм.

«Ак Барс» набрал 56 очков и занимает четвертое место на Востоке. «Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 66 очков.

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«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Сафонов — 4, 5:19 — 1:0. Майе — 14 (Голдобин, Лайпсик), 7:45 — 1:1. Маклюков — 1 (Чибисов), 44:13 — 1:2. Карри — 10 (Маклюков, Чибисов), 54:48 — 1:3. Сафонов — 5 (Зарипов, Кэмпфер), 56:48 — 2:3. Линдхольм — 5 (Кагарлицкий, Кэмпфер), 58:56 — 3:3. Сафонов — 6 (Петров, Демерс), 61:47 — 4:3.

Вратари: Билялов — Олкинуора.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (10+12+11+2) — 15 (8+4+3+0).

Судьи: Гашилов, Наумов.

27 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 4707 зрителей.