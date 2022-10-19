«Ак Барс» в овертайме обыграл «Металлург» и прервал серию из шести поражений подряд
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «Татнефть Арене» завершилась со счетом 3:2.
Счет в игре на 30-й минуте открыл игрок магнитогорского клуба Брендан Лайпсик. Затем Никита Евсеев сравнял результат на табло.
На 52-й минуте гол Александра Бурмистрова вывел «Ак Барс» вперед. Однако уже через 4 минуты Николай Голдобин забил, оставив «Металлург» в игре.
В овертайме победу клубу из Казани принес гол Кристиана Хенкеля.
Команда Олега Знарка прервала серию из шести поражений подряд. «Ак Барс» с 22 очками в 19 матчах занимает пятую строчку на Востоке.
«Металлург» поднялся на первое место в турнирной таблице с 29 очками в 20 матчах.
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«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Лайпсик — 2 (Майе), 29:48 — 0:1. Евсеев — 1 (Галиев, Семенов), 37:32 — 1:1. Бурмистров — 1 (Лямкин), 51:34 — 2:1. Голдобин — 4 (бол., Яковлев), 55:43 — 2:2. Хенкель — 1 (Бурмистров, Глухов), 63:21 — 3:2.
Вратари: Мифтахов — Паскуале.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 37 (17+10+6+4) — 27 (7+11+6+3).
Судьи: Морозов, Сергеев.
19 октября. Казань. Татнефть-Арена.
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