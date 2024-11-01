«Ак Барс» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

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1 ноября «Ак Барс» принял «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча в Казани завершилась победой гостей со счетом 2:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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