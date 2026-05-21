«Ак Барс» — «Локомотив»: составы на шестой матч финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» и «Локомотив» объявили составы на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина-2026.

Игра состоится в спортивном комплексе «Татнефть-Арена» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Билялов (Арефьев)

Первое звено: Лямкин, Миллер — Барабанов, Сафонов, Галимов

Второе звено: Карпухин, Фальковский — Хмелевский, Семенов, Тодд

Третье звено: Марченко, Ст. Терехов — Денисенко, Фисенко, Яшкин

Четвертое звено: Замалтдинов, Дыняк, Кателевский, Пустозеров

Состав «Локомотива»:

Вратари: Исаев (Мельничук)

Первое звено: Рафиков, Сергеев — Паник, Фрэз, Радулов

Второе звено: Гернат, Черепанов — Березкин, Шалунов, Каюмов

Третье звено: Елесин, Береглазов — Николаев, Алексеев, Полунин

Четвертое звено: Мисюль — Кирьянов, Красковский, Сурин, Кузин

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Локомотив».

Счет в серии 3-2 в пользу «Локомотива». В случае победы в этом матче ярославская команда станет чемпионом.

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