«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и одержал седьмую победу подряд
«Ак Барс» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ по буллитам проиграл «Локомотиву» (2:3 Б). Победная шайба на счету нападающего Артура Каюмова. У казанцев дубль сделал форвард Александр Барабанов.
«Локомотив» (40 очков) — лидер регулярного чемпионата, «Ак Барс» (25) занимает третье место в Восточной конференции.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Гернат — 3 (Елесин, Никулин), 12:40 — 0:1. Барабанов — 6 (Семенов, Яшкин), 15:59 — 1:1. Каюмов — 9 (Березкин, Сергеев), 40:35 — 1:2. Барабанов — 7 (бол., Лямкин, Галимов), 52:08 — 2:2.
Победный буллит: Каюмов.
Вратари: Мифтахов — Исаев.
Штраф: 2 — 7.
Броски: 15 (3+5+7+0) — 26 (6+8+7+5).
Судьи: Беляев, Наумов.
1 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 8687 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|23
|19
|4
|40
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|4
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|6
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Лада
|21
|9
|12
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|8
|15
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|1.11
|17:00
|
Металлург Мг – Сибирь
|3 : 4
|1.11
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|3 : 2
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|2 : 3 Б
|1.11
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|7 : 2