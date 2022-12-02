«Локомотив» проиграл «Ак Барсу» и прервал серию из четырех побед подряд
«Ак Барс» на своем льду одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе победителей забитыми голами отметились Никита Евсеев, Артем Галимов и Вадим Шипачев.
За «Локомотив» шайбы забросили Артем Ильенко и Андрей Сергеев.
«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков. «Локомотив» идет третьим на Западе с 50 очками.
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«Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Евсеев — 5 (Сафонов), 18:25 — 1:0. Ильенко — 4 (бол., Сергеев, Никулин), 21:01 — 1:1. Галимов — 5 (Дыняк, Хенкель), 24:21 — 2:1. Шипачев — 6 (бол., Воронков, Войнов), 48:11 — 3:1. Сергеев — 5 (бол., Никулин), 52:02 — 3:2.
Вратари: Мифтахов — Бочаров (58:42).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 23 (5+9+9) — 29 (8+11+10).
Судьи: Кочетов, Соин.
2 декабря. Казань. Татнефть-Арена.
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