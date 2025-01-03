«Ак Барс» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» на своем льду обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча прошла 3 января и завершилась со счетом 3:1 в пользу казанской команды.