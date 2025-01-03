«Ак Барс» примет «Ладу» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 3 января. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Казани смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан». Начнется эфир в 15.45 по местному времени.

Команда из Татарстана в 38 матчах набрала 50 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Клуб из Тольятти с 35 очками в 37 играх располагается на 10-й строчке на «Востоке».

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