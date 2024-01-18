«Ак Барс» сыграет с «Ладой» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в четверг, 18 января. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ак Барс» — «Лада» можно на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Бесплатно в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ. Также посмотреть игру можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

Для жителей Татарстана трансляция будет доступна на телеканале ТНВ-Татарстан.

Команда Зинэтулы Билялетдинова набрала 60 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. Команда из Тольятти с 63 баллами располагается на 5-й строчке «Востока».

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