«Ак Барс» одержал победу над «Ладой» в домашнем матче

«Ак Барс» победил «Ладу» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Команды открыли счет только в середине третьего периода. Голы казанской команды забили Дмитрий Яшкин, Артем Галимов и Александр Барабанов, на счету которого также результативная передача. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Александр Волков.

«Ак Барс» набрал 52 очка в 39 матчах и сохраняет третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 35 баллами после 38 игр располагается на 10-м месте.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы: Галимов — 18 (Барабанов, Журавлев), 50:33 — 1:0. Волков — 1 (Кугрышев), 51:03 — 1:1. Яшкин — 18 (Петан, Семенов), 52:35 — 2:1. Барабанов — 14 (п.в.), 58:45 — 3:1.

Вратари: Билялов — Трушков (56:31 — 58:45).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (8+8+10) — 25 (7+4+14).

Судьи: Овчинников, Юдаков.

3 января. Казань. Татнефть-Арена.