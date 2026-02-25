«Ак Барс» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 25 февраля

«Ак Барс» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 25 февраля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Татарстана могут смотреть игру на телеканале «ТНВ-Татарстан».

«Ак Барс» набрал 80 очков в 58 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Лада» с 41 очком в 60 играх идет на 10-й строчке «Запада».

Матч «Ак Барс» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс