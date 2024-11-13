«Ак Барс» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» дома разгромил «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.

У хозяев две шайбы забросил Денис Комков. По две голевые передачи сделали Егор Коршков, Семен Кошелев и Никита Лямкин.

«Ак Барс» набрал 31 очко и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 11-й строчке.