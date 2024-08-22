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Сегодня, 14:00

«Ак Барс» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча турнира Пучкова

Трансляция матча «Ак Барс» — «Куньлунь» начнется в 14:55 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Куньлунь» встретятся на турнире имени Николая Пучкова в четверг, 22 августа. Игра пройдет в Хоккейном городе, стартовое вбрасывание состоится в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Старт Триумф». Трансляция начнется за пять минут до матча.

Турнир имени Пучкова проходит с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце. В соревновании также принимают участие СКА, «Северсталь», «Сочи» и олимпийская сборная России.

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

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ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
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