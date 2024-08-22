«Ак Барс» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча турнира Пучкова
Трансляция матча «Ак Барс» — «Куньлунь» начнется в 14:55 мск
«Ак Барс» и «Куньлунь» встретятся на турнире имени Николая Пучкова в четверг, 22 августа. Игра пройдет в Хоккейном городе, стартовое вбрасывание состоится в 15.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет канал «Старт Триумф». Трансляция начнется за пять минут до матча.
Турнир имени Пучкова проходит с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце. В соревновании также принимают участие СКА, «Северсталь», «Сочи» и олимпийская сборная России.
Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.
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|0
|0
|0
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|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
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|Лада
|0
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|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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