«Ак Барс» проведет матч с «Куньлунем» в регулярном чемпионате КХЛ 13 ноября

«Ак Барс» проведет матч с «Куньлунем» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 13 ноября. Матч на льду «Татнефть-Арены» в Казани начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут канал «КХЛ» и сайт лиги, а для жителей Татарстана — казанский канал «ТНВ Татарстан».

Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Куньлунь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 казанцы набрали 29 очков в 22 матчах, у базирующейся в Мытищах китайской команды — 18 очков в 25 играх чемпионата.

Матч «Ак Барс» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс