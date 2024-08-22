«Ак Барс» обыграл «Куньлунь» в товарищеском матче
«Ак Барс» победил «Куньлунь» в турнире имени Николая Пучкова — 1:0.
У казанцев шайбу забросил Семен Терехов.
23 августа «Ак Барс» встретится с «Северсталью», «Куньлунь» 24-го числа сыграет со сборной России.
Хоккей. Товарищеский матч
Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Терехов — 1 (Журавлев, Марченко), 42:37 — 1:0.
Вратари: Мифтахов — Волков (58:19).
Штраф: 14 — 12.
22 августа. Санкт-Петербург. Хоккейный.
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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