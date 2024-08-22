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Сегодня, 17:13

«Ак Барс» обыграл «Куньлунь» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Ак Барс» победил «Куньлунь» в турнире имени Николая Пучкова — 1:0.

У казанцев шайбу забросил Семен Терехов.

23 августа «Ак Барс» встретится с «Северсталью», «Куньлунь» 24-го числа сыграет со сборной России.

Хоккей. Товарищеский матч

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Терехов — 1 (Журавлев, Марченко), 42:37 — 1:0.

Вратари: Мифтахов — Волков (58:19).

Штраф: 14 — 12.

22 августа. Санкт-Петербург. Хоккейный.

ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
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