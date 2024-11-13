«Ак Барс» разгромил «Куньлунь»
«Ак Барс» дома разгромил «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.
У хозяев две шайбы забросил Денис Комков. По две голевые передачи сделали Егор Коршков, Семен Кошелев и Никита Лямкин.
«Ак Барс» набрал 31 очко и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 11-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Семенов — 8 (бол., Коршков, Лямкин), 7:48 — 1:0. Комков — 1 (Кошелев, Коршков), 28:34 — 2:0. Кателевский — 3 (Лямкин, Миллер), 45:39 — 3:0. Галимов — 9 (Бровкин, Лучевников), 54:47 — 4:0. Комков — 2, 55:38 — 5:0.
Вратари: Мифтахов — Кейзер.
Штраф: 16 — 18.
Броски: 41 (17+8+16) — 27 (8+12+7).
Судьи: Лазарев, Шувалов.
13 ноября. Казань. Татнефть-Арена.
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Ак Барс – Куньлунь РС
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