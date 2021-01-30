«Ак Барс» переиграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Казанский клуб оказался сильнее соперников со счетом 3:1.

Команда из Пекина уступила в пятом матче кряду и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Галимов — 5 (Лямкин), 19:29 — 1:0. Журавлев — 3 (Воронков, Яруллин), 39:13 — 2:0. Торопченко — 7 (Шашков), 50:19 — 2:1. Мерфи — 2 (бол., Зарипов), 55:49 — 3:1.

Вратари: Билялов — Смит (58:31).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (11+7+10) — 38 (12+10+16).

Судьи: Кулев, Спирин.

30 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».