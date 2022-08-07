«Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

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«Ак Барс» крупно обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче — 4:1. Игра проходила на арене в Нижнекамске.

В составе «Ак Барса» забивали Дмитрий Кагарлицкий, Александр Хованов, Артур Бровкин и Станислав Галиев.

У клуба из Нижнекамска отличился Энтони Камара.

Хоккей

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Камара — 1 (бол., Порядин, Сидоров), 19:59 — 1:0. Кагарлицкий — 1, 25:46 — 1:1. Хованов — 1 (Юдин), 45:00 — 1:2. Бровкин — 1, 47:51 — 1:3. Галиев — 2 (Лучевников), 56:54 — 1:4.

Вратари: Судницин — Билялов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (14+7+9) — 20 (4+8+8).

7 августа. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.