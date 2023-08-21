«Ак Барс»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Полное название: Хоккейный клуб «Ак Барс»
Год основания: 1956
Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов
Капитан: Александр Радулов
Домашний стадион (вместимость): Татнефть Арена (8900 зрителей)
Результат «Ак Барса» в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 91 баллом. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина. В решающей серии коллектив Зинэтулы Билялетдинова уступил ЦСКА (3-4).
Календарь «Ак Барса» в сезоне КХЛ 2023 / 2024
1 сентября, в пятницу, в Москве на «ЦСКА Арене» «Ак Барс» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА, игра начнется в 19.00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года клуб из Татарстана в заключительном матче регулярки встретится с «Адмиралом» (начало в 19.00). «Ак Барс» выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.
Календарь «Ак Барса» в сентябре 2023 года
- 1 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Ак Барс»
- 4 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Трактор»
- 6 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Сочи»
- 8 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Куньлунь»
- 12 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Динамо Мн»
- 14 сентября. Уфа. Уфа-Арена. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
- 16 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Торпедо»
- 18 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Витязь»
- 24 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
- 26 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо Мн» — «Ак Барс»
- 28 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. «Торпедо» — «Ак Барс»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.
Состав «Ак Барса» на сезон 2023 / 2024
Вратари
- 35 — Амир Мифтахов
- 82 — Тимур Билялов
Защитники
- 2 — Даниил Журавлев
- 18 — Кристиан Хенкель
- 44 -Дмитрий Юдин
- 49 — Никита Евсеев
- 65 — Константин Лучевников
- 77 — Кирилл Адамчук
- 96 — Никита Лямкин
- 26 — Вячеслав Войнов
- 85 — Камиль Фазылзянов
Нападающие
- 9 — Дмитрий Кагарлицкий
- 12 — Михаил Глухов
- 24 — Илья Сафонов
- 27 — Кирилл Петров
- 37 — Максим Быков
- 47 — Александр Радулов
- 59 — Семен Терехов
- 75 — Артур Бровкин
- 86 — Никита Дыняк
- 87 — Кирилл Крутов
- 89 — Артем Лукоянов
- 92 — Дмитрий Кателевский
- 95 — Артем Галимов
- 22 — Станислав Галиев
- ?? — Дамир Жафяров
- ?? — Евгений Свечников
- 94 — Кирилл Семенов
- 87 — Вадим Шипачев
- ?? — Дмитрий Яшкин
В составе возможны изменения, в актуальном виде заявка команды доступна на странице «Ак Барса» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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