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«Ак Барс» интересуется Порядиным. «Нефтехимик» хочет получить за форварда не менее 40 миллионов рублей

21:59
Павел Порядин. Фото ХК «Нефтехимик»
Павел Порядин. Фото ХК «Нефтехимик»
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По информации «СЭ», «Ак Барс» заинтересован в приобретении нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина. При этом нижнекамский клуб рассчитывает получить компенсацию в размере не менее 40 миллионов рублей.

Контракт 24-летнего форварда с «Нефтехимиком» истекает 30 апреля 2021 года.

В нынешнем сезоне Порядин провел в регулярном чемпионате 24 матча и набрал 19 (9+10) очков.

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