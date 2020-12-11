«Ак Барс» интересуется Порядиным. «Нефтехимик» хочет получить за форварда не менее 40 миллионов рублей

По информации «СЭ», «Ак Барс» заинтересован в приобретении нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина. При этом нижнекамский клуб рассчитывает получить компенсацию в размере не менее 40 миллионов рублей.

Контракт 24-летнего форварда с «Нефтехимиком» истекает 30 апреля 2021 года.

В нынешнем сезоне Порядин провел в регулярном чемпионате 24 матча и набрал 19 (9+10) очков.