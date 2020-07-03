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«Ак Барс» интересовался возможностью обмена Якупова, но требования СКА были слишком высокими

3 июля 2020, 12:28
Наиль Якупов. Фото ХК СКА.
Наиль Якупов. Фото ХК СКА.
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что казанский клуб интересовался возможностью обмена форварда Наиля Якупова, но требования СКА были слишком высокими.

Первый номер драфта НХЛ-2012 Якупов в межсезонье сменил СКА на «Витязь», а затем был обменен в «Амур».

— Где-то полтора месяца назад я выходил на связь с Наилем и его агентом, — цитирует менеджера РИА «Новости». — Тогда он еще играл за СКА и сказал, что попытается проявить себя в Санкт-Петербурге. Но его контракт тогда мы потянуть не смогли бы. У нас были определенные переговоры со СКА по обмену, но цена вопроса и варианты, которые нам предлагали, нас не устроили.

В прошедшем сезоне 26-летний хоккеист в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200703/1573840072.html

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