«Ак Барс» интересовался возможностью обмена Якупова, но требования СКА были слишком высокими
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что казанский клуб интересовался возможностью обмена форварда Наиля Якупова, но требования СКА были слишком высокими.
Первый номер драфта НХЛ-2012 Якупов в межсезонье сменил СКА на «Витязь», а затем был обменен в «Амур».
— Где-то полтора месяца назад я выходил на связь с Наилем и его агентом, — цитирует менеджера РИА «Новости». — Тогда он еще играл за СКА и сказал, что попытается проявить себя в Санкт-Петербурге. Но его контракт тогда мы потянуть не смогли бы. У нас были определенные переговоры со СКА по обмену, но цена вопроса и варианты, которые нам предлагали, нас не устроили.
В прошедшем сезоне 26-летний хоккеист в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.
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