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«Ак Барс» или «Авангард» — кто выйдет в финал? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым — в 12.00

09:00
13 апреля. Балашиха. «Авангард» — «Ак Барс» — 0:2. Кирилл Петров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 апреля. Балашиха. «Авангард» — «Ак Барс» — 0:2. Кирилл Петров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— ЦСКА в финале — СКА опять без Кубка;

— Седьмой матч «Ак Барс» — «Авангард»;

— Информационные войны в КХЛ;

— Кудашов — новый тренер «Динамо»;

— Последние трансферы в КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/user/sportexpress

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