«Ак Барс» или «Авангард» — кто выйдет в финал? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым — в 12.00
09:00
Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— ЦСКА в финале — СКА опять без Кубка;
— Седьмой матч «Ак Барс» — «Авангард»;
— Информационные войны в КХЛ;
— Кудашов — новый тренер «Динамо»;
— Последние трансферы в КХЛ.
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: ЦСКА — СКА и «Ак Барс» — «Авангард» в финалах конференций КХЛ
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