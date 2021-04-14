Эфир с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— ЦСКА в финале — СКА опять без Кубка;

— Седьмой матч «Ак Барс» — «Авангард»;

— Информационные войны в КХЛ;

— Кудашов — новый тренер «Динамо»;

— Последние трансферы в КХЛ.