«Ак Барс» и «Трактор» почтили память Амирова минутой молчания после матча в Казани
«Трактор» и «Ак Барс» после матча предсезонного турнира в Казани (2:1) почтили память форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова минутой молчания.
В понедельник, 14 августа, стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В 2022 году у хоккеиста был обнаружен рак головного мозга.
Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019 году. В мае этого года уфимский клуб продлил с ним контракт на один сезон.
Хоккеист также выступал за юниорские сборные России с 17 до 20 лет. В конце 2020 года он провел первые матчи за национальную команду страны.
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Хоккей
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|В
|П
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|1
|Витязь
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|0
|0
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|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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2.09
3.09
4.09
5.09
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