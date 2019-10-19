«Ак Барс» и «Салават Юлаев» разыграют первый в истории «Чак-чак Cup»
14:03
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ разыграют первый в истории кубок «Зеленого дерби». Называется он Чак-чак Cup и выглядит как известное блюдо.
Напомним, что чак-чак — это изделие из теста с медом. Матч начнется в 14.30 по московскому времени.
Пришло время решить, кому принадлежит чак-чак??— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) October 19, 2019
С этого сезона у Зелёного дерби появился свой кубок — Чак-чак Cup.
Победитель сегодняшнего матча станет первым в истории противостояния обладателем кубка Зеленого дерби ?
Зарубимся? pic.twitter.com/cLMua9bIIO
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