«Ак Барс» и «Нефтяник» заключили договор о спортивном сотрудничестве в сезоне-2021/22

Хоккейные клубы «Ак Барс» и «Нефтяник», входящие в систему команд «Татнефти», заключили договор о спортивном сотрудничестве в сезоне-2021/22, сообщается на официальном сайте казанской команды.

«Согласно договору, «Нефтяник» становится фарм-клубом «Ак Барса» — казанский клуб сможет делегировать хоккеистов в Альметьевск с целью повышения их игрового мастерства и получения игровой практики в чемпионате Высшей хоккейной лиги. «Барс» при этом остается вертикально интегрированной командой в системе «Ак Барса».

Сотрудничество между клубами позволит повысить качество подготовки молодых хоккеистов «Ак Барса». «Нефтяник», ежегодно решающий максимальные задачи в чемпионате, сможет усилить состав игроками системы «Ак Барса», которые превзошли уровень МХЛ, но пока не имеют достаточного опыта для игры в КХЛ», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне «Ак Барс» вышел в плей-офф с первого места в Восточной конференции, набрав 90 очков. Казанцы проиграли «Авангарду» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (3-4).

«Нефтяник» набрал 75 очков в Высшей хоккейной лиге, заняв второе место. Клуб из Альметьевска проиграл в серии 1/4 финала Кубка Петрова питерскому «Динамо» (3-4).