«Ак Барс» и «Автомобилист» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ

Определилась одна пара первого раунда плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

После победы «Ак Барса» над «Сибирью» (3:2 ОТ) казанцы встретятся в первом раунде с «Автомобилистом».

Серия начнется 26 марта. Город старта серии определится после матча «Автомобилист» — «Металлург».