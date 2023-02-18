«Ак Барс» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции

«Ак Барс» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Команда из Казани начнет плей-офф на домашнем льду.

Отметим, что «Ак Барс» лидирует на Востоке, набрав 87 очков. Если казанцы сохранят эту строчку, но точно плей-офф матчем с командой, которая займет восьмое место.