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Сегодня, 17:33

«Ак Барс» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ак Барс» гарантировал себе место в топ-4 Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Команда из Казани начнет плей-офф на домашнем льду.

Отметим, что «Ак Барс» лидирует на Востоке, набрав 87 очков. Если казанцы сохранят эту строчку, но точно плей-офф матчем с командой, которая займет восьмое место.

ХК Ак Барс
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 65 47 18 99
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 64 36 28 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 65 39 26 87
2 Сибирь 65 37 28 81
3 Сал. Юлаев 65 35 30 80
4 Металлург 64 34 30 79
5 Автомобилист 64 35 29 79
6 Авангард 64 36 28 79
7 Адмирал 65 32 33 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 65 29 36 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
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23.02
18.02 10:00
Адмирал – Автомобилист
 3 : 1
18.02 10:00
Амур – Ак Барс
 3 : 4
18.02 13:00
Спартак – Северсталь
 1 : 3
18.02 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 1 : 2 Б
18.02 15:00
Металлург – Сочи
 4 : 2
18.02 17:00
Куньлунь – Барыс
 - : -
18.02 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
18.02 17:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
18.02 17:30
Витязь – Динамо М
 - : -
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