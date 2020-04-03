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«Ак Барс» доставил продукты ветеранам клуба и пожилым болельщикам

17:59
«Ак Барс» доставил продукты ветеранам клуба и пожилым болельщикам. Фото ХК "Ак Барс"
«Ак Барс» доставил продукты ветеранам клуба и пожилым болельщикам. Фото ХК "Ак Барс"
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«Ак Барс» доставил продукты и подарки ветеранам клуба и владельцам абонементов в возрасте 65 лет и старше, сообщает официальный сайт клуба. Из-за пандемии коронавируса им не рекомендовано покидать дома.

Все автомобили, в которых развозились продукты, прошли предварительную дезинфекцию, а водители — медосмотр, чтобы убедиться в отсутствии симптомов коронавируса. Посылки доставили бесконтактным способом, соблюдая все рекомендованные меры предосторожности.

«Ак Барс» продолжит работу по оказанию помощи пожилым людям — с 3 апреля в ряды волонтеров вошли представители официального фан-клуба «Ак Барса», разрабатываются другие мероприятия.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19139.html

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