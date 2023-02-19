«Ак Барс» досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ
«Ак Барс» досрочно стал победителем Восточной конференции КХЛ.
По итогам регулярного чемпионата казанцы набрали 89 очков после 66 матчей. «Ак Барс» опередил «Автомобилист», идущий вторым, на 8 очков.
Это 6-я победа в конференции в истории клуба. Ранее «Ак Барс» побеждал в сезонах-2009/10, 2014/15, 2017/18, 2019/20 и 2020/21.
Команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла 7 матчей подряд. В 2023 году клуб сыграл 21 матч и одержал 18 побед при 3 поражениях.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|3
|Торпедо
|64
|42
|22
|89
|4
|ЦСКА
|64
|40
|24
|88
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|65
|34
|31
|76
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|64
|8
|56
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|4
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|5
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|65
|27
|38
|61
Результаты / календарь
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
|19.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|1 : 4
|19.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|0 : 4
|19.02
|17:00
|
СКА – Трактор
|- : -
Новости