«Ак Барс» дома проиграл «Сибири»

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Сибири» (0:3). В составе гостей отличились нападающие Данил Романцев, Юусо Пуустинен и Алексей Яковлев.

Для новосибирской команды это третья победа в последних четырех встречах. У казанской команды в последних восьми играх четыре победы и четыре поражения.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Романцев — 5 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 34:22 — 0:1. Пуустинен — 12 (Йокипакка, Шаров), 54:18 — 0:2. Яковлев — 4 (п.в., Чесалин), 58:20 — 0:3.

Вратари: Билялов (58:07 — 58:20) — Красиков.

Штраф: 25 — 11.

Броски: 33 (15+9+9) — 25 (8+8+9).

Судьи: Букин, Гамалей.

21 декабря. Казань. Дворец спорта.