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«Ак Барс» — «Динамо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» и «Динамо» встретятся в чемпионате КХЛ 3 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Ак Барс», Telegram

«Ак Барс» и «Динамо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 3 декабря. Матч на льду «Татнефть-Арены» в Казани начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Ак Барс» — «Динамо» пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Казани трансляцию вдобавок организует телеканал «ТНВ Татарстан».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Динамо» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Ак Барс» провел 29 игр и набрал 39 очков, в предыдущем матче казанцы победили «Сочи» (3:2 ОТ). У московского «Динамо» — 32 очка в 43 матчах, в воскресенье бело-голубые обыграли «Куньлунь» (5:4 ОТ).

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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