«Ак Барс» и «Динамо» встретятся в матче второго раунда плей-офф КХЛ

«Ак Барс» и московское «Динамо» встретятся в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина в среду, 16 апреля. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Основные события игры «Ак Барс» — «Динамо» Москва можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Первые две игры серии в Москве завершились победами казанцев — 5:3 и 2:0.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, «Динамо» финишировало вторым на Западе. В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» победил «Автомобилист» (4-3), а «Динамо» — СКА (4-2).

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