Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина
Московское «Динамо» на выезде победило «Ак Барс» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 6:1.
У гостей трижды забил Максим Комтуа, по одному голу у Джордана Уила, Дилана Сикуры и Артема Ильенко. Единственная шайба хозяев на счету Митча Миллера.
В стартовом составе «Ак Барса» вышел вратарь Амир Мифтахов, который пропустил две шайбы после трех бросков и был заменен на Тимура Билялова на 10-й минуте первого периода. В начале третьего периода казанцы дважды меняли голкипера на шестого полевого игрока при большинстве, но ни разу не смогли реализовать численное преимущество.
«Динамо» выиграло серию со счетом 4-2 и вышло в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Трактором». Бело-голубые начали серию против «Ак Барса» с двух поражений, но затем победили в четырех матчах подряд.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)
Голы: Уил — 3 (Сикьюра, Сизов), 7:02 — 0:1. Джиошвили — 4 (Сикьюра, Комтуа), 9:21 — 0:2. Комтуа — 5 (бол., Ожиганов), 30:46 — 0:3. Ильенко — 2 (Римашевский), 37:19 — 0:4. Комтуа — 6 (Пакетт, Ожиганов), 46:17 — 0:5. Миллер — 4 (Фальковский), 51:24 — 1:5. Комтуа — 7 (п.в.), 54:56 — 1:6.
Вратари: Мифтахов (Билялов, 9:21, 52:50 — 54:56) — Подъяпольский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (9+9+14) — 19 (4+10+5).
Судьи: Акузовский, Гашилов.
22 апреля. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 2-4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|3 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|22.04
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|1 : 6