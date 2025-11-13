«Ак Барс» победил московское «Динамо» в матче с 9 голами

«Ак Барс» на своем льду обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

У казанцев по 4 очка набрали Митч Миллер (3+1) и Дмитрий Яшкин (2+2), также 2 очка на счету Никиты Лямкина (0+2). У гостей по 2 очка у Дилана Сикуры (2+0), Даниила Пыленкова (1+1) и Никиты Гусева (1+1).

«Ак Барс» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» 31 очком — на пятой строчке «Запада».