«Ак Барс» встретится с минским «Динамо» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 20 декабря. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть-арена» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ак Барс» — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ-Татарстан». Для жителей Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

Команда из Казани в 33-х играх набрала 46 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Минский клуб в 35-ти матчах имеет 40 очков и располагается на седьмой строчке на Западе.

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