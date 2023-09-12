«Ак Барс» в овертайме победил минское «Динамо»
«Ак Барс» на домашнем льду в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Счет в игре в первом периоде открыл нападающий гостей Виталий Пинчук. Во втором периоде защитник хозяев Даниил Журавлев сделал счет равным.
В овертайме победу казанскому клубу принес гол нападающего Кирилла Семенова.
«Ак Барс» с 8 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» занимает седьмое место на «Западе» (5 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Пинчук — 4 (мен., Керран, Смит), 7:39 — 0:1. Журавлев — 1 (Юдин, Радулов), 37:50 — 1:1. Семенов — 1 (Радулов), 60:48 — 2:1.
Вратари: Билялов — Колосов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 21 (7+4+8+2) — 31 (8+16+6+1).
Судьи: Кулаков, Лазарев.
12 сентября. Казань. Татнефть-Арена. 7237 зрителей
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