«Ак Барс» и «Динамо Минск» в понедельник, 12 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Татнефть-Арене» в Казани, начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть матч «Ак Барс» — «Динамо Минск» можно с помощью сайта КХЛ, а также онлайн-платформы «Кинопоиск», Жители Казани смогут увидеть игру в прямом эфире на телеканале «ТНВ Татарстан». В Белоруссии матч покажет телеканал «Беларусь 5».

Формальные события игры «Ак Барс» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ак Барс» выиграл 20 из 29 личных встреч у «зубров» в истории КХЛ. В активе казанского клуба 6 очков и третья строчка в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо-Минск» набрало 5 очка и занимает 9-е место в Западной конференции.

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