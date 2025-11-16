Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:00

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ смотреть

«Ак Барс» и «Динамо» Минск сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Ак Барс» и «Динамо» Минск встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября.
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Динамо» Минск встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 17:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Динамо Мн

Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «KHL Prime» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Татарстана трансляция будет на телеканале «ТНВ Татарстан». В Белоруссии смотреть игру можно на телеканале «Беларусь 5».

Команда из Казани набрала 36 очков в 26 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. Минчане с 35 очками в 25 играх идут на третьей строчке «Запада».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
Читайте также
В МВД предупредили о новом мошенничестве с фальшивыми выплатами ветеранам труда
В «Ростелекоме» сообщили о сбое в работе интернета из-за аварии
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Министр обороны Израиля исключил создание палестинского государства
Популярное видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тамбиев о победе над «Амуром»: «Многие матчи дальневосточного дерби идут как под копирку»

«Северсталь» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 26 17 9 36
3 Авангард 25 15 10 33
4 Нефтехимик 27 15 12 31
5 Автомобилист 27 14 13 31
6 Трактор 27 13 14 31
7 Амур 26 10 16 24
8 Барыс 27 9 18 23
9 Салават Юлаев 25 10 15 22
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 26 7 19 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 18 9 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 26 17 9 34
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Спартак 26 13 13 29
7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
8 ЦСКА 26 12 14 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 24 6 18 16
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 10:00 Амур – Адмирал 2 : 5
16.11 14:00 Трактор – Автомобилист - : -
16.11 16:00 Лада – Нефтехимик - : -
16.11 17:00 СКА – Металлург Мг - : -
16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард - : -
16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн - : -
16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости