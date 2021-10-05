Минское «Динамо» обыграло в гостях «Ак Барс» и продлило победную серию

Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась победой минчан в овертайме со счетом 4:3.

Победную шайбу в овертайме забросил Маттиас Теденбю, который оформил дубль. Два очка у хозяев набрал Илья Сафонов (1+1).

В этой встрече минчане дважды отличились после грубых ошибок голкипера «Ак Барса» Игоря Бобкова, крайне неудачно игравшего на выходах.

Для «Динамо» эта победа стала четвертой кряду. Белорусский клуб обыграл «Ак Барс» во второй раз в нынешнем сезоне.

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«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Теденбю — 3 (Кемпе, Альмквист), 13:44 — 0:1. Коваленко — 3 (Галимов), 19:04 — 1:1. Сафонов — 2 (Юдин), 23:19 — 2:1. Воронин — 3 (Шинкевич), 32:36 — 2:2. Дыняк — 2 (Сафонов), 34:06 — 3:2. Усов — 3 (мен.), 42:54 — 3:3. Теденбю — 4 (Бенгтссон), 60:15 — 3:4.

Вратари: Бобков — Рыбар.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 35 (17+11+7+0) — 15 (3+4+7+1).

Судьи: Ансонс, Спирин.

5 октября. Казань. Татнефть-Арена.