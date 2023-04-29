«Ак Барс» — ЦСКА: прямая трансляция седьмого матча финала Кубка Гагарина

29 апреля «Ак Барс» примет ЦСКА в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина-2023.

Игра пройдет на «Татнефть Арене». Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи «Ак Барс» — ЦСКА. Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru по этой ссылке.

Счет в серии «Ак Барс» — ЦСКА — 3-3. Победитель седьмого матча станет обладателем Кубка Гагарина по итогам этого сезона.

ЦСКА является действующим чемпионом. В 2022 году армейцы обыграли «Металлург» (счет в серии — 4-3) в финале Кубка Гагарина.