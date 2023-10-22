«Ак Барс» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» занимает второе место в таблице «Востока», набрав 30 очков за 20 игр. ЦСКА прервал серию из трех побед подряд в КХЛ. Московская команда идет на 5-й позиции в таблице Западной конференции (23 очка в 21 матче).

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